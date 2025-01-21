Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ocak 2025 10:35
polis eş daha önce görev yaptığı yere tekrar gelebilir mi
eşim ilk görev yaptığı yerde 6 yıl çalıştıktan sonra doğu görevine gitti beni götürmedi bende çalışıyorum , şubat ayında tercih yapacak doğu görevini tamamladığı için şimdi tekrar görev yaptığı eski yerini yazacak yani benim de olduğum eski yerini, sizce tekrar buraya verirler mi

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