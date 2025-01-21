polis eş daha önce görev yaptığı yere tekrar gelebilir mi

eşim ilk görev yaptığı yerde 6 yıl çalıştıktan sonra doğu görevine gitti beni götürmedi bende çalışıyorum , şubat ayında tercih yapacak doğu görevini tamamladığı için şimdi tekrar görev yaptığı eski yerini yazacak yani benim de olduğum eski yerini, sizce tekrar buraya verirler mi

eşim ilk görev yaptığı yerde 6 yıl çalıştıktan sonra doğu görevine gitti beni götürmedi bende çalışıyorum , şubat ayında tercih yapacak doğu görevini tamamladığı için şimdi tekrar görev yaptığı eski yerini yazacak yani benim de olduğum eski yerini, sizce tekrar buraya verirler mi