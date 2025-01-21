Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ocak 2025 11:25
Sağlık bakanlığı ünvan değişikliği sınavı

Merhaba herkese. Arkadaşlar sağlık bakanlığı ünvan değişikliği sınavı bir daha ne zaman yapılır bide sınav hakkında az çok bilgisi olan varsa yardımcı olabilir mi ? Özellikle sınava girip ünvan değiştirmiş olanlar.

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