KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


21 Ocak 2025 12:41
Merkezi Atama ve Aciktan Atama
2024/2 merkezi atama ile Kit'e atanan biri 2025/3 cevre ve sehircilik atamasinda da atandiysa cevre ve sehircilikte ise baslamasinda engel olusturur mu? Kit suan guvenlik sorusturmasi asamasinda. Not: Kit'te baska sehire atandim, cevre ve sehircilikte ise kendi sehrime. Not: Neden ikisine de basvurdun yorumlarinizi kendinize saklayin. cunku sebep basit kendi sehrime atanmak icin. ayrica butun basvurular hepsi merkezi atamada acilmali diyemeyenler burada insanlari elestiriyor, gerek yok. sorum acik ve net

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