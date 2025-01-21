Merkezi Atama ve Aciktan Atama

2024/2 merkezi atama ile Kit'e atanan biri 2025/3 cevre ve sehircilik atamasinda da atandiysa cevre ve sehircilikte ise baslamasinda engel olusturur mu? Kit suan guvenlik sorusturmasi asamasinda. Not: Kit'te baska sehire atandim, cevre ve sehircilikte ise kendi sehrime. Not: Neden ikisine de basvurdun yorumlarinizi kendinize saklayin. cunku sebep basit kendi sehrime atanmak icin. ayrica butun basvurular hepsi merkezi atamada acilmali diyemeyenler burada insanlari elestiriyor, gerek yok. sorum acik ve net

2024/2 merkezi atama ile Kit'e atanan biri 2025/3 cevre ve sehircilik atamasinda da atandiysa cevre ve sehircilikte ise baslamasinda engel olusturur mu? Kit suan guvenlik sorusturmasi asamasinda. Not: Kit'te baska sehire atandim, cevre ve sehircilikte ise kendi sehrime. Not: Neden ikisine de basvurdun yorumlarinizi kendinize saklayin. cunku sebep basit kendi sehrime atanmak icin. ayrica butun basvurular hepsi merkezi atamada acilmali diyemeyenler burada insanlari elestiriyor, gerek yok. sorum acik ve net