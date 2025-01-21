Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ocak 2025 12:56
sb eğitim tayini mazereti
eğitim tayini mazereti yapıldıktan sonra eski görev yerine çağırılır mı , ya da. ne zaman sonra eski hastane çağırır . 6. grup b hizmet bölgesinden 6.grup c hizmeti bölgesine gidecem

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