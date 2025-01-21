Henüz yeni bağlı kuruluş olan DKMP'nin tayin yönetmeliği ne zaman belli olur?

Merhaba arkadaşlar. Doğa Koruma ve Milli Parklar?da çalışıyorum. DKMP daha yeni bağlı kuruluş oldu. Tayin dilekçesi gönderdim, dilekçem olumsuz geldi.

?Bağlı kuruluş olarak yeniden kurulması münasebetiyle taşra teşkilatı atama ve yer değiştirme usul ve esaslarının henüz belirlenmemiş olması nedeniyle bu aşamada işlem yapılamamıştır.? diyor.

Daha yeni bağlı kuruluş olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün tayin yönetmeliği ne zaman belli olur sizce?