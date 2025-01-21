Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Ocak 2025 13:05
EKYS-İl içi mazeret takvimi sorusu

Hocalarım merhaba,

bu sene EKYS sınavında kazanırsam farklı bir ilçe için müdür yrd başvuracağım . Eşim de benimle aynı ilde ve ilçede kadrolu öğretmen.

İlk defa yönetici görevlendirme takvimine göre sonuçların ilanı 24 haziran, tebligat ve ilişiğin kesimi 11 temmuz. Fakat Yaz Tatili İl İçi Mazerete Bağlı Yer Değiştirme takvimine bakıldığında 1. Aşama Başvuru tarihi olarak 30 Haziran -8 Temmuz 2025?de . Benim farklı bir ilçeye yönetici olarak atandığım durumda ilişik kesim tarihim takvime göre 1.aşama başvuru tarihi sonrasına denk geliyor.

Eşim benim farklı bir ilçede yönetici olarak görevlendirildiğim durumda tarih olarak bakıldığında il içinde mazerete bağlı olarak başvuruda bulunabilir mi?

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