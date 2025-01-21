KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


21 Ocak 2025 13:43
Puanım Tamamen Yandı Mı?

Merhaba,

Merkezi atamada TCDD Taşımacılık kurumuna atanmıştım. Kulağımdaki işitme kaybından dolayı bizden istedikleri detaylı sağlık kurulu raporunu alamadım. Ne yazık ki atandığım yerde işe başlayamayacağım gibi gözüküyor.

2024 puanım ile merkezi atama hakkımın tamamen yandığını biliyorum. Ancak sözleşmeli pozisyonlara da mı başvuramıyorum bunu öğrenmek istiyordum. Bu konuda net bilgisi olan biri yardımcı olabilirse çok sevinirim. Sağlık Kurulundan olumsuz sonuç çıktığı için henüz bir belge teslimi yapmadım.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
21 Ocak 2025 13:47

Açıktan alımlara ve sözleşmeli merkezi yerleştirmelere başvurmanızda bir sorun olmayacaktır. Açıktan alımlara başvurmanızda sorun olmaz eminim ama sözleşmeli de olsa merkezi yerleştirme konusunu detaylı araştırın. Bildiğim kadarıyla 4 merkezi yerleştirmeden birinde bir yere yerleşirseniz puanınızı kullanmış oluyorsunuz bir daha merkezi yerleştirmelerde puan kullanımı olmuyor ancak kurumların kendi yaptığı (sağlık bakanlığı gibi) yerleştirmelerde sorun olmuyor ama yine de kesin emin olmadığımı belirteyim tekrardan.


lylabz
Aday Memur
21 Ocak 2025 13:53

sağlık raporunu evrak tesliminde mi istediler,işitme kaybınız çok mu yüksekti merakımdan soruyorum


Leonardei
Aday Memur
21 Ocak 2025 14:02
hangi kadroya yerlestiniz
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