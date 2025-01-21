İsteğe bağlı ödeme ve emeklilik

Bildiğim kadarıyla halen 9000 gün prim isteniyor. Tabii 60 yaşına gelenler için daha az primle emeklilik de mümkün.

Öğretmenlikte geçen süreleriniz nedeniyle 5434 sayılı kanuna tabii olmanız lazım. 3buçuk yıldan fazla isteğe bağlı ödemediyseniz halen öğretmen olarak emekli olma ihtimaliniz var.

Daha fazla ödeyerek daha dezavantajlı duruma düşme ihtimaliniz var. Her türlü 60 yaşına kadar emekli olamayacaksınız. 60 sonrası zaten her türlü emekli ederler. İsteğe bağlı sigortanızı arttırıp daha düşük emekli şartları için çalışmayın.

Krtik bir hesap yapmak lazım. Bıçak sırtı bir durum. Bu konularda özgür erdursun son derece kalifiye bir danışmandır, bence ondan danışmanlık alın. uzaktan danışmanlık da veriyor bildiğin kadarıyla

#reklam değildir.