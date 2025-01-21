Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Ocak 2025 13:51
İsteğe bağlı ödeme ve emeklilik

Merhaba. 2003 yili eylul ayinda ogretmenlige basladim. 2021 yilinda yurtdisina tasinma sebebiyle istifa ettim. Primleri disaridan oduyorum. 7260 gune ulastim. 7200 gunden sonra odememe gerek olmadigi soylendi fakat nasil oluyor anlamadim. Odemesem haklarimi kaybediyor muyum? nasil emekli olacagim? konu ile ilgili bilgisi olan var midir?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
21 Ocak 2025 14:17

Bildiğim kadarıyla halen 9000 gün prim isteniyor. Tabii 60 yaşına gelenler için daha az primle emeklilik de mümkün.

Öğretmenlikte geçen süreleriniz nedeniyle 5434 sayılı kanuna tabii olmanız lazım. 3buçuk yıldan fazla isteğe bağlı ödemediyseniz halen öğretmen olarak emekli olma ihtimaliniz var.

Daha fazla ödeyerek daha dezavantajlı duruma düşme ihtimaliniz var. Her türlü 60 yaşına kadar emekli olamayacaksınız. 60 sonrası zaten her türlü emekli ederler. İsteğe bağlı sigortanızı arttırıp daha düşük emekli şartları için çalışmayın.

Krtik bir hesap yapmak lazım. Bıçak sırtı bir durum. Bu konularda özgür erdursun son derece kalifiye bir danışmandır, bence ondan danışmanlık alın. uzaktan danışmanlık da veriyor bildiğin kadarıyla

#reklam değildir.


Ersin Bakacak
21 Ocak 2025 14:33

Cevabiniz icin tesekkur ederim. 3.5 yildan fazla odeyince farkli bir durum mu cikiyor ortaya. Benim durumumda 3.5 yili her sekilde asacagim.

Sevdim-Seni, 1 saat önce

Bildiğim kadarıyla halen 9000 gün prim isteniyor. Tabii 60 yaşına gelenler için daha az primle emeklilik de mümkün.

Öğretmenlikte geçen süreleriniz nedeniyle 5434 sayılı kanuna tabii olmanız lazım. 3buçuk yıldan fazla isteğe bağlı ödemediyseniz halen öğretmen olarak emekli olma ihtimaliniz var.

Daha fazla ödeyerek daha dezavantajlı duruma düşme ihtimaliniz var. Her türlü 60 yaşına kadar emekli olamayacaksınız. 60 sonrası zaten her türlü emekli ederler. İsteğe bağlı sigortanızı arttırıp daha düşük emekli şartları için çalışmayın.

Krtik bir hesap yapmak lazım. Bıçak sırtı bir durum. Bu konularda özgür erdursun son derece kalifiye bir danışmandır, bence ondan danışmanlık alın. uzaktan danışmanlık da veriyor bildiğin kadarıyla

#reklam değildir.

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