Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Ocak 2025 13:53
Sözleşmeli öğretmen il içi eş durumu

ikisi de sözleşmeli öğrenenlerden biri norm fazlası ataması ile aynı ilin farklı bir ilçesine atandı 2025 Ağustos ayında yapılacak ikisi de sözleşmeli eş durumu ilanının geçen sene ki klavuzunda iller arası yazıyor aynı ilde farklı ilçeler arasında eş durumu yapılabilir mi?

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