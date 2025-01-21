Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


21 Ocak 2025 14:04
İlden taşra ilçeye mehil müddeti var mı ?
Merkezden 90 km de fazla uzakta bir ilçeye tayinde mehil müddeti ve harcırah oluyor mu ?

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