Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


21 Ocak 2025 14:12
399'dan 399'a geçiş

Merhaba, Kütahya'da kitte 3 senem dolmak üzere, memur olarak satınalma biriminde görev yapmaktayım. Eskişehir veya Bursa'da kitte çalışan arkadaşlar dönüş yapabilir mi ? Başka bir ile geçiş yapmak istiyorum

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