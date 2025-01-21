Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : Radore


21 Ocak 2025 15:28
Turizm Bakanı İstiifa....

66 vatandaşımız yanarak can verdi bu gün. O yangın merdiveni olmayan otele ruhsat veren kim Turizm Bakanlığı, Denetimleri yapan kim Turizm Bakanlığı hadi bakalım Ümit Özdağ'ı hakaret etmediği halde Ankara'dan İstanbula getirten savcılar bakalım kimleri göz altına alacaksınız bu 66 ölen vatandaştan sonra ki gerçek sayının 100 üzerinde olduğu söyleniyor.


E.Kayı Han
Editor
21 Ocak 2025 17:20

Otel 1978 yılında yapılmış.

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