Yeni Kadroya Geçmiş Belediye Personelinin Başka Kuruma Tayini Mümkün mü

Kolay Gelsin sözleşmeli mühendis olarak çalışmakta iken 7433 sayılı Kanun ile Devlet

memuru kadrolarına geçiş işlemleri sonrasında 60 gün süre sonunda kadroya geçiş sürecim sona erdi. Kurum değişikliği yapma zorunluluğu doğdu fakat çıkan kanunda "

Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir. Aynı fıkranın (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz...." hükmü yer almaktadır.

Bu şartın belli bir süresi var mı yoksa sürekli belediye veya il özel idarelerinde çalışmak zorunda mıyız?