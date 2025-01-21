Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


21 Ocak 2025 15:33
Yeni Kadroya Geçmiş Belediye Personelinin Başka Kuruma Tayini Mümkün mü

Kolay Gelsin sözleşmeli mühendis olarak çalışmakta iken 7433 sayılı Kanun ile Devlet

memuru kadrolarına geçiş işlemleri sonrasında 60 gün süre sonunda kadroya geçiş sürecim sona erdi. Kurum değişikliği yapma zorunluluğu doğdu fakat çıkan kanunda "

Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar, sözleşmeli personel olarak geçen süreler dahil olmak üzere dört yıl süreyle başka bir yere atanamazlar. Dört yıllık sürede, memur kadrosuna atanmadan önce tabi oldukları mevzuata göre yer değiştirme hakkına sahip olanların söz konusu mevzuatta yer alan süre, usul ve şartlarla görev yerleri değiştirilebilir. Aynı fıkranın (b) bendi kapsamında memur kadrolarına atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz...." hükmü yer almaktadır.

Bu şartın belli bir süresi var mı yoksa sürekli belediye veya il özel idarelerinde çalışmak zorunda mıyız?

Çok Yazılan Konular

belediye başkanı sözleşmeli memur alımı yapabilir mi ? Programcı kadrosu mu Çözümleyici Kadrosu mu?İstanbul Anadolu Yakası En İyi Belediye Çapraz tayin yönetmeliği geliyorÜniversiteler becayiş uygulamasına sıcak bakıyor mu ?Adem Atacan Üniversite memurlarinin umuduBu haftaki memur kanunları düzenlenmesindeki toplantıda üniversite idari personele tayin hakkı gelirBelediyeden Belediyeye Yer Değiştirme İşlemleriÜniversite İdari Personeli Tayin SorunuÜniversite idari personeli

Sözlük

berlin duvarı 2 mürekkep yalamak 1 sarılmak 3 kapuska 2 sosis 1 gökyüzü 1 aşk 3 gezegen dizilimi 5 30 yaş bunalımı 1 kbrn 1

Son Haberler

Dolar 35,62 TL'ye yükseldiAA'yı konu edinen yüksek lisans ve doktora tezlerine burs imkanıAltının kilogram fiyatı 3 milyon 123 bin 800 liraya yükseldiOtel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyorZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ serbest bırakıldı

Editörün Seçimi

Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemi