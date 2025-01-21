Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ocak 2025 15:52
Yol izni

Merhaba arkadaşlar, şimdi 600 km altı 1+1 600 km üstü 2+2 gün iznim olduğunu biliyorum.

Sorum şu A ilinde çalışıyorum. Valilik Oluru ile B, C ve D illerine göçmen sevki için görevlendirildim.

En uzak olan D ili 550 km mesafededir.

Ben oraya doğrudan gitmedim ama, B ve C illerine de uğradım orayada göçmen sevk ettim , olur yazısında var. Bu yüzden yaptığım yol, km ve zaman yükseldi. İzin için bu dikkate alınır mı yoksa sadece D ili mi dikkate alınıp ona göre mi izin veriliyor. Teşekkürler

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