Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


21 Ocak 2025 16:18
İşe Başladım Ama Sigortam Gözükmüyor

Kasım ayında 4b tekniker olarak atandım. İşe giriş bildirgesi yapılmış ama 2 ay olacak sigortam gözükmüyor. E-devletten çalışan bilgisi ya da hizmet dökümüne girdiğimde çalıştığım ayların sigortası gözükmüyor. Kurum biz Sgk'ya hizmet bildirimi yaptık diyor. Öte yandan Sgk'ya sorduğumda ise bildirim yapılmamış, sistemde gözükmüyor, diyorlar. Hastaneye, sağlık ocağına gidemiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Çok Yazılan Konular

Tarım bakanlığı koruyucu giyimGeri gönderme merkezinde mobbingÜniversite Okurken 4B Sözleşmeli Personel OlmakMemur eşler.Kamu Yönetimi Büro Personeli Ataması HakkındaÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak BirimiUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı2024 atama izinleri ve kadro dağılımı ??Sözleşmeliden kadroya geçenler eş durumu ne zaman yapılabilecek??Tarım ve Orman Bakanlığı 15 yıldır GYS sınavını mühendis ve veteriner hekimlere açmıyor(!)

Sözlük

Bugün olanlar 1 mısır patlatmak 2 yeni malatyaspor 1 fakir sucuğu 3 bu sözlük bilgilendirici olduğu kadar da eğlendirici 2 kahve içmek 2 deve sidiği 2 intikam almak isteyen önce iki mezar kazsın 1 takvim 1 Bolu Kartalkaya otel yangını 2

Son Haberler

Dolar 35,62 TL'ye yükseldiAA'yı konu edinen yüksek lisans ve doktora tezlerine burs imkanıAltının kilogram fiyatı 3 milyon 123 bin 800 liraya yükseldiOtel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alınan Özdağ adliyede

Editörün Seçimi

Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemi