Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ocak 2025 16:52
Gih'nin tayin hakkı

Merhabalar. Gih memurlarının belirli bir tayin süresi var mı ? Tayin olabilmek için bulundukları yerde belirli bir süre çalışma şartları var mı ? Tayin hakları atama dönemlerinde mi gerçekleştiriliyor ? 2025 yılı için maaşları nedir ? bu konuda bilgisi olan arkadaş varsa bilgi verebilir mi acaba.


sımseeekk
Şef
21 Ocak 2025 17:03
3 yıl kardeşim

sımseeekk
Şef
21 Ocak 2025 17:04
maaşı da memurlar.net ten öğrenebilirsiniz.tayın bedeli alıyorum işareleyın birebir çıkar.güncel maaşında 9 bin lira civarında eksik ortamala
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