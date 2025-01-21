GİH tayin hakkı

Merhabalar. Gih memurlarının belirli bir tayin süresi var mı ? Tayin olabilmek için bulundukları yerde belirli bir süre çalışma şartları var mı ? Tayin hakları atama dönemlerinde mi gerçekleştiriliyor ? 2025 yılı için maaşları nedir ? bu konuda bilgisi olan arkadaş varsa bilgi verebilir mi acaba.

Merhabalar. Gih memurlarının belirli bir tayin süresi var mı ? Tayin olabilmek için bulundukları yerde belirli bir süre çalışma şartları var mı ? Tayin hakları atama dönemlerinde mi gerçekleştiriliyor ? 2025 yılı için maaşları nedir ? bu konuda bilgisi olan arkadaş varsa bilgi verebilir mi acaba.