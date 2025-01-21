Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ocak 2025 16:52
GİH tayin hakkı
Merhabalar. Gih memurlarının belirli bir tayin süresi var mı ? Tayin olabilmek için bulundukları yerde belirli bir süre çalışma şartları var mı ? Tayin hakları atama dönemlerinde mi gerçekleştiriliyor ? 2025 yılı için maaşları nedir ? bu konuda bilgisi olan arkadaş varsa bilgi verebilir mi acaba.

sımseeekk
Şef
21 Ocak 2025 17:03
3 yıl kardeşim

sımseeekk
Şef
21 Ocak 2025 17:04
maaşı da memurlar.net ten öğrenebilirsiniz.tayın bedeli alıyorum işareleyın birebir çıkar.güncel maaşında 9 bin lira civarında eksik ortamala
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler14 günlük maaş farkı ödemesiKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriİl emniyet müdürleri toplantısı sonuçlarıÖğretmen maaşları polis maaşını geçtiPolis maaşının gerilemesi2025 banka promosyonu2025 Şubat mazeret ataması İstanbul polisi

Sözlük

para toplamak 3 antik uygarlıklar arasındaki benzerlikler 1 Fakir pastası 2 çekici 1 mısır patlatmak 2 kır pidesi 1 Adolf Hitler 1 intikam almak isteyen önce iki mezar kazsın 1 Nohut cipsi 3 gezegen dizilimi 5

Son Haberler

Dolar 35,62 TL'ye yükseldiAA'yı konu edinen yüksek lisans ve doktora tezlerine burs imkanıAltının kilogram fiyatı 3 milyon 123 bin 800 liraya yükseldiOtel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan gözaltına alınan Özdağ adliyede

Editörün Seçimi

Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemi