Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


21 Ocak 2025 18:10
Sivil havacılık genel müdürlüğü

Merhaba arkadaşlar sivil havacılık genel müdürlüğünde çalışan birileri var mı yeni açılan ilana başvurdum ve havacılığa giriş ve alan sınavı hakkında bilgisi olan var mı ? bu sınavlara nereden çalışabilirim detaylı bilgi verebilecek olan varsa cok teşekkür ederim

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