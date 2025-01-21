Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ocak 2025 18:27
Gih'e geçip adi malul olarak emekli olan var mı?

Yakın zamanda Gih geçip adi malul olarak emekli olan var mı emeklilik işlemleri ne kadar sürüyor 6 ocak da başvuru yaptım ama hala e devlet de bir şey gözükmüyor


erlic
Aday Memur
21 Ocak 2025 19:46
başvuruyu nasıl yaptınız ? meslek yılı nedir

yigitnu
Aday Memur
21 Ocak 2025 20:06

19 yıl oldu idari büro üzerinden müracaat ettim


ikosunbabasi
Aday Memur
22 Ocak 2025 13:28

Sendika grubunda cevaplarlar.ayni durumda cok insan var orda

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