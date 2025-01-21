Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ocak 2025 18:27
Yakın zamanda Gih geçip adi malul olarak emekli olan var mı

Yakın zamanda Gih geçip adi malul olarak emekli olan var mı emeklilik işlemleri ne kadar sürüyor 6 ocak da başvuru yaptım ama hala e devlet de bir şey gözükmüyor

Çok Yazılan Konular

İcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler14 günlük maaş farkı ödemesiKhk ile ihraç olan polisin emekli maaş ve ikramiyeleriİl emniyet müdürleri toplantısı sonuçlarıÖğretmen maaşları polis maaşını geçtiPolis maaşının gerilemesi2025 banka promosyonu2025 Şubat mazeret ataması İstanbul polisi

Sözlük

çayı alıp kanepeye yanlamak 17 marco polo 1 gafil gezme şaşkın 2 şu an çalan şarkı 2 önce kırıp sonra da tamir etmeye çalışmak 1 Highlighter 2 fakir sucuğu 3 Nohut cipsi 3 büyük iskender 1 cam kolonya şişesinin düşerek kırılması 1

Son Haberler

Kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralıOtel yangınında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyorKartalkaya'daki yangınla ilgili bir günlük milli yas ilan edildiTanju Özcan'dan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklamaFacianın yaşandığı otelin karşısındaki pistte kaymaya devam ettiler

Editörün Seçimi

Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemi