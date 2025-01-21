Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


21 Ocak 2025 19:02
3+1 sözleşmeli personel tayin konusu

Selamün aleyküm cümleten bilen abilerim varsa eğer cevaplarsa sevinirim 4 yıllık polis memuruyum eşim 2023 yılı Ekim ayında gençlik spor bakanlığına 3+1 sözleşmeli olarak büro personeli unvanı ile atandı. Bu sene tercih yapacağım eşim bir yılını doldurdu. Ben ipka verdiğimde kabul olacak mı yoksa eşiminin 3+1 sözleşmeli süresince çalıştığım batı ilinde kalabilecek miyim. Şimdiden cevaplarınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı vazifeler

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