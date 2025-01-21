Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


21 Ocak 2025 19:10
Eş Tayini Sonrası Boşanma

merhabalar bilen birisi varsa bana bilgi verebilirmi gecen sene eş durumundan geldim fakat bi rahatsızlığım cıktı ve boşanma kararı aldık sürec daha başlamadı. Ben eski görev yerime gidebilirmiyim veya başka bi ile boşanma olursa talep etmeden eski görev yerime dönebilirmiyim.

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