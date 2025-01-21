Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


21 Ocak 2025 19:45
İşçi Amir?
Merhaba 4/B destek temizlik personeli olarak calismaktayim. Kadroya şef olarak gecen daimi isci veya şeflik gorevi verilen temizlik iscisi 4/B'li sozlesmeli destek personeline amirlik yapabilir mi?

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