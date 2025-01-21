merhaba kolay gelsin İzmir Konak da lisede bekçilik yapıyorum sınavsız geçişle bekçi oldum yazın il dışı tercih yapacam gittiğim şehirlerde lojman imkanı bulunan okul bulabilir miyim bekçi olduğum için lojman olduğunu söylüyorlar lojman imkanı olur mu konuyla ilgili bilgisi olan var mı

merhaba kolay gelsin İzmir Konak da lisede bekçilik yapıyorum sınavsız geçişle bekçi oldum yazın il dışı tercih yapacam gittiğim şehirlerde lojman imkanı bulunan okul bulabilir miyim bekçi olduğum için lojman olduğunu söylüyorlar lojman imkanı olur mu konuyla ilgili bilgisi olan var mı