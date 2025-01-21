Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


21 Ocak 2025 20:25
bekçi
merhaba kolay gelsin İzmir Konak da lisede bekçilik yapıyorum sınavsız geçişle bekçi oldum yazın il dışı tercih yapacam gittiğim şehirlerde lojman imkanı bulunan okul bulabilir miyim bekçi olduğum için lojman olduğunu söylüyorlar lojman imkanı olur mu konuyla ilgili bilgisi olan var mı

Çok Yazılan Konular

Emsale Takılma Hakkında Bilgisi Olanların DikkatineTayin talebiLojman SorunuMEB de vhki ve Bilgisayar İşletmenliği Bekleyen MemurlarTMSF avukatlık alımıKurumlar Arası Geçişte Sınıf DeğişikliğiTeknik Hizmetler Sınıfında Sosyolog Ünvanlı Personellerin Özel Hizmet Tazminatı

Sözlük

psikolojik hastalıkların nedeni 2 berlin duvarı 2 hastalık 1 Bolu Kartalkaya otel yangını 2 gezegen dizilimi 6 önce kırıp sonra da tamir etmeye çalışmak 1 para toplamak 3 aşk 3 yeni malatyaspor 1 teoman 2

Son Haberler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandıKayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tüfekle ağır yaralayan baba tutuklandıTaksici yol kenarında boğazı kesilmiş halde bulunduÖzgür Özel'den Bolu'daki otel yangınına dair açıklamaMobil bankacılık dolandırıcılığı! Saniyeler içerisinde 1 milyon TL borçlandı

Editörün Seçimi

Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemi