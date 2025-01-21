Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


21 Ocak 2025 20:28
Dilekçe örneği

Bir belediyenin bir büro personeli alımı için dilekçe yazmam gerekiyor.

"Belediyenizin işletme mezunu için açmış olduğu bir kişilik büro personeli kadrosu için başvuruda bulunmak istiyorum"

Sadece bu kadar yazmam yeterli olur mu, yoksa daha uzun mu yazmam gerekiyor?

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