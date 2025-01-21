Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


21 Ocak 2025 20:31
3+1 Kadroya Geçiş Süreci

Merhaba arkadaşlar 5 Haziran2023 tarihinde 4/B sözleşmeli personel olarak göreve başladım. Sormak istediğim iki konu var. 1-) Sözleşmeli memurluktan kadrolu memurluğa geçerken aday memurluk uygulaması var mı yoksa direk kadroya mı geçiyoruz 2-) Kadroya geçiş süreci yıl bazında mı yoksa gün-ay bazında mı oluyor ? ben 5 Haziran 2023'de sözleşme imzaladım bu duruma göre kadroya 5 Haziran 2026'da mı geçeceğim yoksa 1 Ocak 2026 tarihinde mi ?

Çok Yazılan Konular

Sözleşme ne zaman yenileniyor4c kadroludan 4b ye geciste yillik izin konusu3+1 Sözleşmeli personel görevlendirme7433 Sayılı Kanuna Göre 3+1 Sözleşmeli Personel Eş Durumu Tayin HakkındaKınama cezasına sözleşme feshi

Sözlük

psikolojik hastalıkların nedeni 2 berlin duvarı 2 hastalık 1 Bolu Kartalkaya otel yangını 2 gezegen dizilimi 6 önce kırıp sonra da tamir etmeye çalışmak 1 para toplamak 3 aşk 3 yeni malatyaspor 1 teoman 2

Son Haberler

Galatasaray, ilk 8 yolunda yara aldıZafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandıKayseri'de 7 yaşındaki oğlunu tüfekle ağır yaralayan baba tutuklandıTaksici yol kenarında boğazı kesilmiş halde bulunduÖzgür Özel'den Bolu'daki otel yangınına dair açıklama

Editörün Seçimi

Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemi