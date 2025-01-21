KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


21 Ocak 2025 21:15
Pomem spor ve ön sağlık mülakatına girenler tecrübelerini yazabilirmi
Arkadaşlar fiziki yeterlilik ve ön sağlık mülakatına girenler tecrübelerini yazabilirmi nasıl geçtiğini nelerle karşılaştıklarını kaç saniyede yaptıklarını vs...

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