KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


21 Ocak 2025 21:15
Spor ve ön sağlık mülakatına girenler tecrübelerini yazabilir mi?

Arkadaşlar fiziki yeterlilik ve ön sağlık mülakatına girenler tecrübelerini yazabilirmi nasıl geçtiğini nelerle karşılaştıklarını kaç saniyede yaptıklarını vs...


SwitzzZ
Aday Memur
21 Ocak 2025 23:31

Sabahtan sıra oluyor sonra seni içeri alıyorlar giriyorsun gruplara ayrılıyorsun sonra evrak işleri ondan sonra ön sağlık var sıran gelince soyunma odasına girip sadece boxer ınla kalıyosun boy kilo renk körü testi okuma testi sonra giyinip parkura gidiyosun tanıtıyor bi bakın diyor çıkıyorsun ben 5 günde 8 kilo kestiğim için 30.dönemde yapamamıştım şuan 43 yapıyordum yeni parkurla birlikte 39.31 e indim.

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