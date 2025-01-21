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Editörler : alex 10


21 Ocak 2025 22:51
Süper Lig Tahmin Yarışması 21. Hafta

Maç Başlangıcı: 24 Ocak 2025 Saat: 20:00

Samsun-Gaziantep

Sivas-Kayseri

Rize-Adana demir

Kasımpaşa-Hatay

Bodrum-Eyüp

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Antalya-Beşiktaş

Alanya-Başakşehir

Galatasaray-Konya

Fenerbahçe-Göztepe

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Karagümrük-Çorum

M.City-Chelsea

Leipzig-Leverkusen

Atletico Madrid-Villareal

Skor Tahmini: Galatasaray-Konya

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