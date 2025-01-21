Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


21 Ocak 2025 23:06
Promasyon hakkında

Yatan il veya ilçe var mı arkadaşlar? 15 i ile 20 arası denmişti güya yer ist.


avea11
Memur
22 Ocak 2025 00:08

Promosyon genelde ilçe bazında yapılıyor. Bahsettiğiniz hangi ilçe hocam?

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