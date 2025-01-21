Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410



Kapalı
21 Ocak 2025 23:39
Burdur İsparta Afyon lojman
Arkadaşlar Burdur İsparta Afyon da polis lojmani var mi?

reis__05
Aday Memur
21 Ocak 2025 23:51
ısparta da yok denilecek kadar az, lojmana güvenilip gelinmez yani

Zinetkpln
Kapalı
21 Ocak 2025 23:56
burdur konusunda bilginiz var mi
reis__05, 43 dk. önce
ısparta da yok denilecek kadar az, lojmana güvenilip gelinmez yani
Toplam 2 mesaj

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