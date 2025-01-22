Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


22 Ocak 2025 00:23
tcdd mühendis

çalışma şartları , maaş nasıl bu kurumda çalışan arkadaşlar veya bilgisi olan bilgi verebilir mi

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