Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Ocak 2025 00:28
ceza evi sivil personelin silah taşıma
silah taşımak için birlik beraberlik olunmadığı sürece sivil personele bu hak verilmeyecek

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