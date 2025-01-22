Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Ocak 2025 00:28
Cezaevi sivil personelin silah taşıma

silah taşımak için birlik beraberlik olunmadığı sürece sivil personele bu hak verilmeyecek


Ahmetadalet33
Aday Memur
22 Ocak 2025 08:38

https://www.change.org/p/ceza-infaz-kurumlar%C4%B1nda-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan-t%C3%BCm-sivil-memurlar-ceza-infaz-kurumlar%C4%B1nda-g%C3%B6revli-sivil-memurlara-silah-ta%C5%9F%C4%B1ma-ruhsat%C4%B1-werilsin


muhendisbey06
Aday Memur
22 Ocak 2025 09:59

verdiğin linkteki adam maaşallah çalıştığı kurumu bıraktım siciline kadar yazmış. cte de benden deneyimli biri bile işyeri dışında hangi kurumda çalıştığını söylememesi gerektiğini bilmiyorsa..

Ahmetadalet33, 5 saat önce

https://www.change.org/p/ceza-infaz-kurumlar%C4%B1nda-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan-t%C3%BCm-sivil-memurlar-ceza-infaz-kurumlar%C4%B1nda-g%C3%B6revli-sivil-memurlara-silah-ta%C5%9F%C4%B1ma-ruhsat%C4%B1-werilsin


Ahmetadalet33
Aday Memur
22 Ocak 2025 10:27

kişiyi tanımıyorum google dan buldum

muhendisbey06, 4 saat önce

verdiğin linkteki adam maaşallah çalıştığı kurumu bıraktım siciline kadar yazmış. cte de benden deneyimli biri bile işyeri dışında hangi kurumda çalıştığını söylememesi gerektiğini bilmiyorsa..


sevgi ve aşk
Daire Başkanı
22 Ocak 2025 11:45

Emniyet?in Temmuz 2022 tarihli açıklamasına göre 627 bin 765 taşıma ruhsatlı silah bulunuyor. Taşıma ruhsatlı silahların 185 bin 153 adedini ise can güvenliği ve meslek mensubiyeti olan birden fazla edinim hakkı bulunan sivil vatandaşlar oluşturuyor. 370 bin olan bulundurma ruhsatı da dahil edildiğinde ruhsatlı silah sayısı Haziran 2022 itibarıyla 998 bin 237.ruhsatsız silah sayısı 25 000 000.. yivli ve yivsiz tüfekler harıç. yani 20 000 cte çalışanı sivil memurun almasında bir sakınca yoktur.. ki bunların yarısı almaz..


Cekoooo
Aday Memur
22 Ocak 2025 12:01

bu işin iyice cılkı çıktı önüne gelen silah istiyor. sivil personelleri mahkumlardan uzak tutsunlar sorun çözülsün.


Cekoooo
Aday Memur
22 Ocak 2025 12:03

dertleride güvenlik değil sadece gösteriş adım kadar eminim boş işlerle uğraşıyorlar

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