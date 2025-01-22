Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ocak 2025 09:13
asm hemşire maaşı??
asm ile kadrolu hemşire olarak sözleşme imzaladım ama bazı kişiler çok düşük maaş olanlar olduğunu söyledi bilgisi olan acil dönüş yapabilir mi

Denizoztekin
Aday Memur
22 Ocak 2025 10:46

Zamdan önce 28 yıllık hemşire 45 bin maaş aldığını söyledi asmde


Safak77
Aday Memur
22 Ocak 2025 11:20
14.000 TL aliyorlar
Toplam 2 mesaj

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