asm hemşire maaşı??

asm ile kadrolu hemşire olarak sözleşme imzaladım ama bazı kişiler çok düşük maaş olanlar olduğunu söyledi bilgisi olan acil dönüş yapabilir mi

asm ile kadrolu hemşire olarak sözleşme imzaladım ama bazı kişiler çok düşük maaş olanlar olduğunu söyledi bilgisi olan acil dönüş yapabilir mi