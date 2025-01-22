Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Ocak 2025 09:21
Kantin-Servis Denetleme, İş Güvenliği vb.

Okullarda kantin, servis vb. denetlemeleri, iş güvenliği ile ilgili hususları, nöbetleri vd. ne varsa yönetimin (il, ilçe, okul) ne dediğine bakmaksızın, okul aile birliği veya oraların ihalelerini alan kişilerin gücüne bakmaksızın sıkıntılı hususları tutanak altına almaya dikkat ediniz.

Başta ailelere ve yakınlarınsa sabır ve milletimize anlayış dilediğimiz son üzücü olay vesilesi ile akla bu husus tekrar geldi.

Turizm Bakanlığının sitesinde yönetim kurulunda olan otel sahiplerinden olan şahsın konumu denetlemeleri etkilemiş olabilir, siz etkilenmeyiniz. Kaza olabilir fakat mevzuata -hususen bu büyüklükteki bir kurumda- uygun tedbirlerin alınmamış olması çok kötü.

Malum suç artık -genelde- en altta kalana kesiliyor.

Allah vefat edenlere rahmet, yakınlarına ve yakın hissedenlere sabır milletimize anlayış versin.

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