İcra Kaynaklı Hesap Blokesi Hakkında

aktifbanka olan ödenmemiş borcumdan dolayı maaş hesabım hariç tüm hesaplarına bloke koydular. görüştüm öderseniz kalkar diyorlar. ödeyecek durum olsa zaten öderdim. neyse asıl sorum şu benim 3 farkı bankada hali hazırda yapılandırma ile ödediğim maaş bankam dışında borçlarım var. aktif bank yapılandırma yapmadığı için icraya düştü. borcumu ödeyeceğim zamanlarda hali hazırda bulunan hesaplarda bloke olduğu için mobilden anlık yeni hesap açıp oraya para gönderip borcumu bu şekilde ödeyebilir miyim? yeni açılan hesabı farkedip anlık bloke koyabilirler mi? böyle bir durumla alakalı tecrübesi olanlar yardımcı olursa sevinirim. Allah herkese borcunu ödeme kolaylığı versin.iyi günler

aktifbanka olan ödenmemiş borcumdan dolayı maaş hesabım hariç tüm hesaplarına bloke koydular. görüştüm öderseniz kalkar diyorlar. ödeyecek durum olsa zaten öderdim. neyse asıl sorum şu benim 3 farkı bankada hali hazırda yapılandırma ile ödediğim maaş bankam dışında borçlarım var. aktif bank yapılandırma yapmadığı için icraya düştü. borcumu ödeyeceğim zamanlarda hali hazırda bulunan hesaplarda bloke olduğu için mobilden anlık yeni hesap açıp oraya para gönderip borcumu bu şekilde ödeyebilir miyim? yeni açılan hesabı farkedip anlık bloke koyabilirler mi? böyle bir durumla alakalı tecrübesi olanlar yardımcı olursa sevinirim. Allah herkese borcunu ödeme kolaylığı versin.iyi günler