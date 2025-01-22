Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ocak 2025 10:05
İcra Kaynaklı Hesap Blokesi Hakkında
aktifbanka olan ödenmemiş borcumdan dolayı maaş hesabım hariç tüm hesaplarına bloke koydular. görüştüm öderseniz kalkar diyorlar. ödeyecek durum olsa zaten öderdim. neyse asıl sorum şu benim 3 farkı bankada hali hazırda yapılandırma ile ödediğim maaş bankam dışında borçlarım var. aktif bank yapılandırma yapmadığı için icraya düştü. borcumu ödeyeceğim zamanlarda hali hazırda bulunan hesaplarda bloke olduğu için mobilden anlık yeni hesap açıp oraya para gönderip borcumu bu şekilde ödeyebilir miyim? yeni açılan hesabı farkedip anlık bloke koyabilirler mi? böyle bir durumla alakalı tecrübesi olanlar yardımcı olursa sevinirim. Allah herkese borcunu ödeme kolaylığı versin.iyi günler

E.Kayı Han
Editor
22 Ocak 2025 10:13

Anlık bloke koyamazlar.


debug
Genel Müdür
22 Ocak 2025 10:52

Anlık bloke koyamazlar. Hatta bloke koyulan hesaplara sonradan yatan parayı da alamazlar. Sadece bloke yazısı geldiğinde hesapta olan paralar blokeli şekilde kalır. Bloke konan hesaplardan birine bi 100 TL atıp dene istersen

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