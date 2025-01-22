Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ocak 2025 10:44
Hastanede yer değişikliği tarzı taleplerin ciddiye alınmaması

İyi günler hastanede sekreter ve hemşire olarak yer değişikliği talebi ciddiye alınmıyor veya geçiştiriliyor. Bazı insanların ise talepleri tanıdık vasıtasıyla muhtemelen çok uzun sürmeden yerine geliyor. Bunun için nasıl bir yol izlenmeli? Fikir tavsiyeniz istiyorum.


kacikbulgur
Aday Memur
22 Ocak 2025 12:19
sözlesmeliysen alınmaz kadronu al tayin hakkın doğsun ondan sonra konuşursun
Toplam 1 mesaj

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