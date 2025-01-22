Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : Radore


22 Ocak 2025 10:46
İnsan yakılır mı?

Ülkemizde faiz enflasyon döneminde nüfus yılda bir milyona yakın arttıkça çocuk öldürmeler de arttı. insan yakılır mı? insanlar yanıyor. alınan önlemler çare değil. doğal felaketler sonrası ve kazaları da eklersek yaşananlar ölümle sonuçlanıyor. insanlar çocuklarını kaybediyor. deprem sel donarak ölüm ve yangın felaketleri.. nükleer santral yapımı öncelikli olmalıydı. çok fazla keyfe gidildi. evde oturulmalıdır. oteller turizmle doldu. kazanç düşünüldü. din hoşgörü bitti. aileli toplanmalar azaldı. insanlık zevke düştü. din adamları terörist denilip öldürülüyor. felaketler bitmiyor. kalitesiz eğitim isteniyor. öğretim hiç yok. laiklik deyip partiler kapatılıyor. boludaki otelde 76 insan hayatını kaybetti. kartalkaya kapatılmalıdır. otel sahipleri içeri alınmalıdır. önlemler yetersiz. yerel yöneticiler işlerini yapmalılar. elektirik kontrolü yapılmalıdır.

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