Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


22 Ocak 2025 10:56
Kınama cezasını düşürmenin yolu var mı?

Bir öğrencime karşı anlık sinirime yenik düştüm.

Hastaneye gitmiş. Öğretmen yaptı dedikleri için. Olay idari ve adli ceza soruşturmaya döndü.

İdari soruşturma sebebiyle müfettişler ifademi aldı.

Yaşanan bu olay sebebiyle üzgün olduğumu söyledim. böyle bir olayın yaşandığını kabul ettim.

Bana kınama cezası vermişler.

Müdür bey en düşükten vermişler dedi.

Bence uyarı olurdu ama size şunları sormak istiyorum.

Müdürün benim savunmama göre daha düşükten yani uyarı cezasına dönüştürmesi mümkün mü?

Daha önce herhangi bir cezam yok.


Ömer Sami
Aday Memur
22 Ocak 2025 11:08

Buna yetkisi var mı? Onun yoksa kimin yetkisi var? Ben boşuna itiraz dilekçesi mı yazmış olurum


Elodes
Aday Memur
22 Ocak 2025 11:36

benim bildiğim müdürünüz size verilen cezayı bir alt kademeye düşürebilir. en iyisi müdürünüze danışın hocam.

Ömer Sami, 3 saat önce

Buna yetkisi var mı? Onun yoksa kimin yetkisi var? Ben boşuna itiraz dilekçesi mı yazmış olurum


djkralmali
Şube Müdürü
22 Ocak 2025 11:39

müdürün öyle bir yetkisi yok. il disiplin kurulu 1 alt cezayı verebilirdi.


medip
Daire Başkanı
22 Ocak 2025 11:50

Müdürün yetkisi var ama 5 yıl sonra kendiliğinden siliniyor başka ceza almazsanız.zaten yenisini


Kagiş
Müsteşar
22 Ocak 2025 12:55

Siz bu işin bir de adli soruşturma boyutundan haber verin! Bence turbun büyüğü oradan çıkabilir aman diyeyim! Geçmiş olsun.


m.r_f
Memur
22 Ocak 2025 13:38

Kendiliğinden silinmez. 5 yıl dolduktan sonra dilekçe verip silinmesini talep etmeniz gerekiyor.

medip, 2 saat önce

Müdürün yetkisi var ama 5 yıl sonra kendiliğinden siliniyor başka ceza almazsanız.zaten yenisini

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