Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ocak 2025 11:08
Uzman maaşı

Jandarma genel komutanlığında hukuk mezunu uzman ne kadar maaş alır bilgisi olan var mı?

Çok Yazılan Konular

2025 Ocak maaşlarımızı yazalımKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesi15 günlük fark ödemesiBirileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesinOcak ayı eflasyonOcak 2025 EnflasyonuKİT Memur MaaşlarıKit maaşı hakkında bilgi2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıplarıEmeklilik ve ikramiye

Sözlük

kürt diye bir millet kürdistan diye bir yer mi var sorusu 1 hastalık 1 içi kıyılmak 1 çıtayı alçaltmak 1 hezarpare ahmed paşa 1 kapuska 3 deve sidiği 2 kır pidesi 1 ebola 3 burun tıkanıklığı 1

Son Haberler

DEM heyeti ikinci kez İmralı'ya gittiIrak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildiAydınlatma direğini devirdi: 'Öksürürken çarptım' dediHız ihlali yapay zeka destekli radar cihazıyla tespit ediliyorOkul basıp 5 öğretmene saldıran maganda yakalandı

Editörün Seçimi

Birileri yetkili sendikaya zam pazarlığını yapmayı bırakmasını soylesin2025 Ocak maaşlarımızı yazalımOcak 2025 EnflasyonuMemur-Sen Başkanı maaşını açıkla!1500 TL ve 5000 TL Çocuk Yardımı Memurları da kapsar mı?Çocuk yardımı mevcut çocuklar için geçerli mi?2026-2027 Memursen başkanlığında toplu sözleşme kazanımları ya da kayıpları2025 zamları2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İş bırakma eylemi