Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


22 Ocak 2025 11:56
2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.

Cimer'e yazdığım dilekçe örneği aşağıdaki gibidir arkadaşlar.

Yazmak isteyenler kullanabilir. fikri olan ekleme yapabilir.

Tatmin edici cevaplar alamazsam Kamu Denetçisine ve diğer ilgili kurumlara başvurmayı düşünüyorum.

sığmadığı için 2 parça olarak gönderiyorum.

Dilekçem:

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay düzenli olarak açılanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Ulusal basında da bu konuda sık sık haberler yapılmaktadır. Özellikle maaş zam dönemleri olan Aralık ve Haziran aylarında açıklanan oranlar fahiş miktarda düşerken bir sonraki ay astronomik olarak YÜKSELMEKTEDİR.

Bu nedenle özellikle 2021 yılından itibaren ülkemizde yaşanan enflasyona sürecinin dikkate alınarak 2021, 2022, 2023, 2024 yılı enflasyon rakamlarının yeniden AYRI AYRI hesaplanmasını talep ediyorum.

Kurumunuz gibi aylık enflasyon rakamı açıklayan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ve İstanbul Ticaret Odası gibi kurumlar çok daha enflasyon rakamı açıklamıştır.

TÜİK tarafından 2024 yılına ilişkin yıllık enflasyon %44,38 olarak açıklanmıştır.

ENAG tarafından 2024 yılına ilişkin yıllık enflasyon %83,4 olarak açıklanmıştır.

İTO tarafından 2024 yılına ilişkin yıllık enflasyon %55,27 olarak açıklanmıştır.

TÜİK tarafından 2023 yılına ilişkin yıllık enflasyon %64,77 olarak açıklanmıştır.

ENAG tarafından 2024 yılına ilişkin yıllık enflasyon %127,31 olarak açıklanmıştır.

İTO tarafından 2024 yılına ilişkin yıllık enflasyon %74,88 olarak açıklanmıştır.


katip1988
Şube Müdürü
22 Ocak 2025 11:57

3 kurumun özellikle son 2 yıllık enflasyon rakamları karşılaştırıldığında kurumunuzun açıkladığı rakamlar ile diğer iki kurumun açıkladığı rakamlar arasında en az %10 ile %50 civarında FAHİŞ miktarda fark oluşmaktadır.TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları sonrası, Türkiye de kamu çalışanları ve emeklilere maaş zammı yapılmaktadır.Son yıllarda açıklanan enflasyon rakamları tatmin edici bir düzeyde olmadığı için yapılan maaş zamları da ÇOK düşük kalmış, emekli maaşları asgari ücretin çok altında, memur maaşları da açlık, yoksulluk sınırının altında kalmıştır.Yukarıda açıkladığım nedenlerle kurumunuzca geriye dönük 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait enflasyon rakamlarının TÜİK tarafından yeniden hesaplanmasını, hesaplama yapılırken, bağımsız ve tarafsız bilirkişilerden rapor alınmasını, ayrıca Üniversitelerin İktisat, İşletme, Maliye, Aktüerya ve diğer ilgili bölümlerden, bağımsız muhasebe ve denetim firmalarından, işçi, memur, emekli sendika ve derneklerinden, diğer ilgili kurumlardan hesaplama yapılmasının istenilmesini, Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan sabit gelirli olan emeklilerin ve memurların huzur ve refaha kavuşması için enflasyon rakamlarının yeniden TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU tarafından hesaplanmasını ve yapılan yeni hesabın T.C Çalışma Bakanlığına, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bildirilmesini, bulunan yeni rakamlara göre memur ve emekli maaşlarının düzeltilmesini, ayrıca tarafıma yazılı bildirim yapılmasını TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMUNDAN, MALİYE BAKANLIĞINDAN VE ÇALIŞMA BAKANLIĞINDAN talep ediyorum.

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