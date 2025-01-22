2021,22,23,24 yıllarına ilişkin enflasyon rakamlarının yeniden hesaplanması için dilekçe yazdım.

Cimer'e yazdığım dilekçe örneği aşağıdaki gibidir arkadaşlar.

Yazmak isteyenler kullanabilir. fikri olan ekleme yapabilir.

Tatmin edici cevaplar alamazsam Kamu Denetçisine ve diğer ilgili kurumlara başvurmayı düşünüyorum.

sığmadığı için 2 parça olarak gönderiyorum.

Dilekçem:

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ay düzenli olarak açılanan enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum. Ulusal basında da bu konuda sık sık haberler yapılmaktadır. Özellikle maaş zam dönemleri olan Aralık ve Haziran aylarında açıklanan oranlar fahiş miktarda düşerken bir sonraki ay astronomik olarak YÜKSELMEKTEDİR.

Bu nedenle özellikle 2021 yılından itibaren ülkemizde yaşanan enflasyona sürecinin dikkate alınarak 2021, 2022, 2023, 2024 yılı enflasyon rakamlarının yeniden AYRI AYRI hesaplanmasını talep ediyorum.

Kurumunuz gibi aylık enflasyon rakamı açıklayan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ve İstanbul Ticaret Odası gibi kurumlar çok daha enflasyon rakamı açıklamıştır.

TÜİK tarafından 2024 yılına ilişkin yıllık enflasyon %44,38 olarak açıklanmıştır.

ENAG tarafından 2024 yılına ilişkin yıllık enflasyon %83,4 olarak açıklanmıştır.

İTO tarafından 2024 yılına ilişkin yıllık enflasyon %55,27 olarak açıklanmıştır.

TÜİK tarafından 2023 yılına ilişkin yıllık enflasyon %64,77 olarak açıklanmıştır.

ENAG tarafından 2024 yılına ilişkin yıllık enflasyon %127,31 olarak açıklanmıştır.

İTO tarafından 2024 yılına ilişkin yıllık enflasyon %74,88 olarak açıklanmıştır.