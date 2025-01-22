Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


22 Ocak 2025 12:19
Mal bildirimi yaparken (uyap yardım)

selamlar uyaptan mal bildirimi yapacam ancak detay eklerken kendimi seçemiyorum çıkmıyor eşim ve çocuğum çıkıyo sadece yardımcı olurmusunuz


the.prens
Aday Memur
22 Ocak 2025 13:29
personel ekranında mernis güncelleme var deneyin yine düzelmezse komisyon ile görüş onlar güncelleyip düzeltiyorlar
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