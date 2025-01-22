Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


22 Ocak 2025 12:42
Eş Tayini Yardım

Merhaba ben sözleşmeli infaz koruma olarak görev yapmaktayım eşim farklı bir ilde üniversitede göreve başlama durumunda eş tayin durumu nasıl olur ?

1 yıl bekleme durumu olur mu yoksa ilk eş tayini döneminde yazabilir miyim ?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
22 Ocak 2025 13:48

1 yıldan önce herhangi bir tayin imkanınız olmaz.

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