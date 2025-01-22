Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


22 Ocak 2025 13:02
Özel Sektör Eş durumu Tayini
ben 2022 haziranda sözleşmeli olarak başladım 2023 de kadroya geçtim eşim Üniversitenin otelinde mahiyeti özel olarak çalışıyor prim gün sayısında sıkıntı yok kendim de SGK da çalışıyorum benim eş tayini şartım 3 yıl mı 4 yıl mı bilen varmı acaba ?

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