KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : crops35


22 Ocak 2025 13:25
TEİAŞ Soruşturma Süresi

Herkese iyi günler, TEİAŞ?ta dün belgeleri teslim ettik. Ancak arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturması süresinin 2-3 ay sürebileceği söylendi. Geçmiş yıllarda giren arkadaşların ne kadar sürdü acaba?

Başvurulan kadro: Memur

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