Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


22 Ocak 2025 14:32
Muvazzaf konuşma bozukluğu

muvvazzaf personel olarak görev yapmaktayım çok küçük yaşta yaşadığım olaylar tekrar nüksetmeye başladı ve kekeleme hastalığıyla şuan karşı karşıyayım. periyodik muayenem yaklaştı acaba nasıl yol izlemeliyim. şimdiye kdr hiçbir tanı kaydım yok ama ufakken kekeleme varmış geçti ortaokul da kitap vs okuyarak yenmiştim. şimdi ara ara heyecanlanıyorum. kalp atışıma kdr etki ediyor. konuşurken takılıyorum bunlar toplum içinde beni utandrmaya başldı elimde değil. yardımcı sınıfa mı alırlar veya bir sıkıntı yaşarmıyım muharip sınıfts devam edermiyim konu ile ilgili bilgisi veya tanık olan oldumu böyle bir olaya.

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