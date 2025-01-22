Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


22 Ocak 2025 14:51
Hizmet birleştirme hakkında

Kadrolu hemşireyim,kamuya atanmadan önce özel hastanede hemşire olarak çalıştım.Şu an hizmet birleştime yaptım.Kadro dereceme etki eder mi sadece emeklilik durumuna mı etkisi olur ?


Burak Eker67
Daire Başkanı
22 Ocak 2025 15:36

etkisi yok benim de özelde 10 yılım var yeni atandım hizmet birleştirme de yaptım bir işe yaramyor


İkbaliko
Aday Memur
22 Ocak 2025 17:40

Sadece emeklilikte diye biliyorum.


merallll42
Aday Memur
22 Ocak 2025 17:42
Yeni atandiysan nasıl birleştirme yaptın? 3 yıl olmadan yapamazsın dediler bana
Burak Eker67, 3 saat önce

etkisi yok benim de özelde 10 yılım var yeni atandım hizmet birleştirme de yaptım bir işe yaramyor


İkbaliko
Aday Memur
22 Ocak 2025 17:45

https://www.sagliksen.org.tr/soru/oezel_sektoerde_ebe_olarak_calisilan_suere_memuriyette_nasil_degerlendirilir böyle bir yazı da var bilgi edinebilirsin. Burda da etkiler diyor mesela.


Burak Eker67
Daire Başkanı
22 Ocak 2025 18:21
Benim 1 yıl olmadı aday memurum şuan yaptım hitapta gözüküyor ama dediğim gibi bir artısı yok malesef
merallll42, 59 dk. önce
Yeni atandiysan nasıl birleştirme yaptın? 3 yıl olmadan yapamazsın dediler bana
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