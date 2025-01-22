KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


22 Ocak 2025 15:09
Hava piyade astsubay puan durumu

arkadaşlar bugün başvuru durumları açıklandı malum. hava piyade asb pasif deniz piyade asb aktif olarak gözüküyor sınav tarihi 12 Şubatta. seneye hava piyade branşının başvuru ve alım puanı düşer mi seneye son hakkım hava kuvvetleri için bu yıl deniz mülakatına girmeyip seneye tekrar denesem şansım nedir sizce


Emirhan Kolukırık
Aday Memur
22 Ocak 2025 15:13
Deniz piyade astsubayı olan var mı genel intibadan şartlardan bahsedebilir mi
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