Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


22 Ocak 2025 16:25
sözleşmeliden kadroya geçen personelin tahın hakkı

arkadaşlar 15,06,2021 tarihinde sözleşmeli personel olarak göreve başlayan personel 15,04,2023 tarihinde kadro aldı bunlar tayın hakları 3+1 olarak yanı 4 yıl olarak belirtildi şimdi bunların sıstemden biografılerine baktığımızda kadro aldıktan sonra hizmetleri sayılıyor yanı sözleşmeli olarak çalıştıkları hizmete sayılmıyor bugün iti barıyle 1 yıl 9 ay 26 gün hizmeti çıkıyor eğer tayın hakları ilk başladığı gün ise 6. ayda hak sahıbı oluyorlar ama kadrolu günden itibaren sayılırsa daha 2 yılları var bu konuda bilgisi olan varmı

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